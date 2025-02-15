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DHA

Başıboş köpek terörü, bir çocuğun daha hayatına mal oluyordu..

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Yeditepe Caddesi'nde bugün saat 13.30 civarında, başıboş bir köpekten korkan bir çocuk yola fırladı.

KÖPEKTEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI

O sırada caddede seyir halindeki bir İETT otobüsü, çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından hızla yardım edilerek kaldırıldı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı ve çocuğun durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazanın anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.