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- Ataşehir'de kullanılmayan 2 katlı evin çatısı çöktü
Ataşehir'de kullanılmayan 2 katlı evin çatısı çöktü
Uzun süredir kullanılmayan bina çatısı bir anda çöktü. Bölgede kimsenin olmaması facianın önüne geçerken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
- İHA
- 29.03.2022 - 09:36
Ataşehir Yenisahra Mahallesi üzerinde faciadan dönüldü.
Mimar Sinan caddesindeki terk edilmiş 2 katlı evin çatısında çökme oluştu.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
EKİPLER OLAY YERİNDE MÜDAHALEYE BAŞLADI
Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan çatıda çalışmalarını sürdürdü.
Çökme meydana gelen ev havadan görüntülenirken o esnada içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
"BİR ANDA ÇATI AŞAĞI İNDİ"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Necati Gül, “Bir anda çökme oluştu. Çatı aşağı indi. Neyse ki kimse kalmıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdik” şeklinde konuştu.