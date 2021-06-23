Bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynayan kişilerin tavan arasına gizlendiği tespit edildi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Söz konusu adrese 22.30’da baskın yapıldı.

İçeride bulunan 11 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlendi.

KAMERAYA YANSIDI

Ayrıca kumar oynayan kişilerin tavan arasına gizlendiği tespit edildi.

Tavan arasından indirilen şahısların o anları, kameralara yansıdı.

Ataşehir’de kumar baskını: Tavan arasına saklandılar VİDEO

DERNEĞİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 11 kişiye 38 bin 159 lira, kumar oynayan 9 kişiye de 12 bin 24 lira ceza kesildi.

Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen derneğin faaliyetlerine son verildi.