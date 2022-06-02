Ataşehir'de lokantadaki kavga kanlı bitti, yaralının yakınları kurşun yağdırdı

Küfreden müşteriyi uyardığı iddiasıyla çıkan kavgada lokanta sahibi, müşterisini bıçakladı. Olayı haber alan yaralının yakınları, lokantaya kurşun yağdırdı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada, akşam saatlerinde lokanta sahibi ile müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kavga, lokanta sahibinin küfreden müşteriyi uyarmasıyla çıktı.

İHA’nın haberine göre; tartışma sonrası lokanta sahibi, müşterisini bıçakladı.

Yakınları silahlı bir şekilde lokantaya geldi

Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi.

Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı.

Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kurşunlara camlara isabet etti

Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.