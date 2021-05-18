Sürücüsünün, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı lüks cip, çöp kamyonuna çarptı. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği cipteki 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Ataşehir’de asayiş denetimi yapan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, kontrol noktasından geçtiği sırada lüks cipin sürücüne 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı.

CİPTE UYUŞTURUCU BULUNDU

Kısa süre sonra cip, önünde ilerleyen çöp kamyonuna çarptı. Kazanın ardından cipteki 3 kişi indirildi. Yapılan aramalarda cipte uyuşturucu madde bulundu.

Ataşehir'de lüks ciple çöp kamyonuna çarptı VİDEO

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen araç sürücüsü Mert Ö.ve yanlarında bulunan Kenan O. ile Uğur A. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

İşlem yapılmak üzere polis merkezine getirilen şüphelilerin, çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.