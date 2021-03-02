Ataşehir’de moto kurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Sipariş yetiştirmek için hız yapan moto kurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın başından yaralanırken vücudunda da kırıklar meydana geldi.

İstanbul Ataşehir’de siparişini götürmek için yola çıkan Kubilay P. isimli moto kurye, cadde üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha Y. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem moto kurye hem de genç kadın yere savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiye ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma vuran Zeliha Y.’nin, baş bölgesinde yaralanma olduğu tespit edilirken, vücudunun belirli noktalarında ise kırıklar olduğu belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, moto kurye ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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“KADINI GÖRMEDİ”

Meydana gelen kaza sonrası konuşan çevre esnafı Cüneyt Bilen, “Kadın sanırım alışverişini yapmış ve karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada yukarıdan gelen moto kurye siparişi yetiştirmek için seyir halindeyken, kadını görmeyip kaza yaptı. Biz de esnaf olarak durumu görünce hemen polis ve ambulansa haber verdik. Kadını bir ambulansa moto kuryeyi başka bir ambulansa bindirip götürdüler.” diye konuştu.

“YOLUN BAŞINDAN HIZLA MOTOR GELİYORDU”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Recep Çiçek de, “Arkadaşımla beraber parkta oturuyorduk. Yolun başından hızla motor geliyordu. Motosiklet sürücüsü karşıya geçmeye çalışan kadını görmeyince çarptı. Motorun çarpmasıyla birlikte kadın kafasını kaldırıma vurdu, başında kanama oldu. Vücudunda da çatlaklar olduğu söylendi.” dedi.