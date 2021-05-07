İStanbul Ataşehir'de, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalarak öldü.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 51. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, caddede ilerleyen yabancı uyruklu kişinin kullandığı 34 PJ 3360 plakalı motosiklet, sokak önüne çıkan 34 AEN 141 plakalı beton mikserine çarptı.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Beton mikserinin altında kalan adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

Ataşehir'de motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kaldı VİDEO

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BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, beton mikseri sürücüsü emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.













