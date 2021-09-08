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    Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi

    Bir motosiklet sürücüsü, D-100 karayolu üzerinde trafik ortasında, zikzaklar çizerek ilerledi. Hem kendini hem trafiği tehlikeye atan sürücü, bu şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:56
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    Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi

    İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, 7 Eylül Salı günü öğle saatlerinde, D-100 karayolunda Ankara istikametine seyir halinde olan bir motosiklet, trafikte tehlikeli hareketler sergiledi.

    Araçların arasından zikzak hareketleri çizerek ilerleyen motosikletli şahıs, hem kendini hem trafiği tehlikeye attı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, bir otomobil sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Zikzak çizerek araçların arasından geçen sürücü, bu şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

    Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi VİDEO

    Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi #1

    Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi #2

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