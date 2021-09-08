Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi

Ataşehir’de, motosiklet sürücüsü zikzaklar çizerek ilerledi

Bir motosiklet sürücüsü, D-100 karayolu üzerinde trafik ortasında, zikzaklar çizerek ilerledi. Hem kendini hem trafiği tehlikeye atan sürücü, bu şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.