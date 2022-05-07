Ataşehir'de öldürülen Semra'nın ağabeyi konuştu

Boşanma aşamasında olduğu kocası Tuncay Kılıç tarafından parkın ortasında bıçakla canından olan Semra Kılıç'ın ağabeyi, katil için en ağır cezayı istedi.

İstanbul'da anlaşmazlık üzerine boşanma kararı alarak bir süredir ayrı evlerde yaşayan Tuncay- Semra Kılıç çifti, geçtiğimiz gün Ataşehir'deki bir parkta karşılaşarak tartışma yaşamıştı.

Tartışma sonucu Tuncay Kılıç, 3 çocuk annesi eşini herkesin gözü önünde defalarca bıçaklayarak katletmişti.

Olay sonrası çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edilen caninin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

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Cinayetin sebebi 'kıskançlık'

Tuncay Kılıç'la Semra Kılıç'ın olay günü tesadüfen karşılaştıkları; kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı bu sırada cinayetin gerçekleştiği belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Kılıç, olayı kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Kılıç daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Ağabey isyan etti: Kardeşim parka zorla götürüldü

DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden kadının cenazesi de otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Boşanma süreci var. Dava açmışlar iki tarafta. Kardeşim avukata gidiyor. Adliyeden geri gelişte eve giderken planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor.

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"En ağır cezayı alsın"

Şikayet edildi daha önce. 1 hafta 15 gün öncesinde karakola gidiyorlar. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. Evi basıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum." dedi. Cenaze ise Ataşehir Müminderesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.