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    Ataşehir'de otel restoranında eğlence

    Yasağa rağmen bir otel restoranında eğlence düzenleyen 26 kişiye korona cezası yağdı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 10:24
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    Ataşehir'de otel restoranında eğlence

    İstanbul polisi, Ataşehir ilçesinde bulunan bir otel restoranının kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, İçerenköy Mahallesi'ndeki otelin restoran bölümüne baskın düzenledi

    26 KİŞİYE 90 BİN TL CEZA

    Baskında içeride bulunan 26 kişiye, sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 90 bin 194 lira para cezası uygulandı.

    Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen restoran mühürlendi.

    Ataşehir'de otel restoranında eğlence

    Ataşehir de otel restoranında eğlence #1

    Ataşehir de otel restoranında eğlence #2

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