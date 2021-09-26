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    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı

    Oto tamirciliği yapan baba ile oğlu, alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları iki kişinin saldırısıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 13:10
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    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Emirler Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesine, otomobilli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

    2 YARALI

    Oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü., kurşunların hedefi oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

    Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görünütlenirken, çevredeki panik anları ise dikkat çekti.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Saldırı nedeninin alacak verecek kavgası olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı #1

    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı #2

    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı #3

    Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı #4

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