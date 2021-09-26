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- Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı
Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı
Oto tamirciliği yapan baba ile oğlu, alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları iki kişinin saldırısıyla hastanelik oldu.
- İHA
- 26.09.2021 - 13:10
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Emirler Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesine, otomobilli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
2 YARALI
Oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü., kurşunların hedefi oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görünütlenirken, çevredeki panik anları ise dikkat çekti.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Saldırı nedeninin alacak verecek kavgası olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.