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Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı

Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı

Oto tamirciliği yapan baba ile oğlu, alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları iki kişinin saldırısıyla hastanelik oldu.