Ataşehir'de otobüse çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpan sürücü Fahrettin Yürür'ün hayatını kaybettiği kaza anına ait otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, Fahrettin Yürür yönetimindeki 78 AAH 186 plakalı otomobil, durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı 34 ZJ 7393 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Sürücü Fahrettin Yürür çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Yürür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin görüntüler ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası ile görüntülendi.