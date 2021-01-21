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Ataşehir'de oyuncak ayı içinde silah bulundu
İstanbul Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde oyuncak ayı içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.
- DHA
- 21.01.2021 - 01:11
Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
OYUNCAK AYININ İÇİNDEN RUHSATSİZ SİLAH ÇIKTI
Araçta yapılan aramalarda ön koltukta bulunan oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan F.K isimli şüpheli gözaltına alınırken şüpheliye silah taşıma suçundan işlem yapıldı.