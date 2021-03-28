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    Ataşehir'de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti

    Yasağa rağmen 3 çocuğuyla parkta vakit geçirmeye gelen bir kadın, ihbarla bölgeye gelen polislerden kaçmak isterken ilginç anlar yaşadı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 16:32
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    Ataşehir'de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına vakit geçirdiği anlar dikkat çekerken, ihbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

    Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı.

    Çocuğu bulan bir vatandaş ise "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

    Ataşehir'de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti VİDEO

    Ataşehir de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti #1

    Ataşehir de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti #2

    Ataşehir de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti #3

    Ataşehir de parkta polisten kaçan anne çocuğunu kaybetti #4

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