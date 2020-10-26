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- Ataşehir'de parti yapanlara polis baskını: 49 kişi ceza yedi
Ataşehir'de parti yapanlara polis baskını: 49 kişi ceza yedi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeden yapılan partiyi polis bastı. 49 kişiye ceza kesilirken, iş yeri sahibi "Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendini savundu.
- İHA
- 26.10.2020 - 08:49
- Güncelleme : 26.10.2020 - 09:12
İstanbul Ataşehir'de sabah saat 06.10 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.
PARTİLEYEN 49 KİŞİYE CEZA
Polis ekipleri, gece kulübünde koronavirüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 49 kişiye rastladı.
Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi.
Ataşehir'de parti yapanlara polis baskını: 49 kişi ceza yedi ViDEO
“30 GARSONUMUZ İŞSİZ KALDI”
İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz." diyerek kendisini savunması ise dikkat çekti.
“TAMİRCİYİM”
Eğlence merkezindeki baskında ceza kesilen bir kişi ise "Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim." dedi.