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    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

    Sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, yavruları olan kediye saldırdı. Kedi parçalanarak can verdi.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:43
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    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

    Tehlikeli ve yasaklı ırklar listesindeki 'pitbull' cinsi köpeklerin saldırganlıklarına bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul Ataşehir'de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, "Yumak" adlı yavruları olan kediye saldırdı.

    KÖPEĞİN SAHİBİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞKI

    Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da kedi parçalanarak can verdi.

    Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler ViDEO

    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler #1

    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler #2

    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler #3

    Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler #4

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