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Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

Sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, yavruları olan kediye saldırdı. Kedi parçalanarak can verdi.