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- Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
Sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, yavruları olan kediye saldırdı. Kedi parçalanarak can verdi.
- DHA
- 10.12.2020 - 09:55
- Güncelleme : 10.12.2020 - 10:43
Tehlikeli ve yasaklı ırklar listesindeki 'pitbull' cinsi köpeklerin saldırganlıklarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Ataşehir'de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, "Yumak" adlı yavruları olan kediye saldırdı.
KÖPEĞİN SAHİBİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞKI
Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da kedi parçalanarak can verdi.
Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler ViDEO