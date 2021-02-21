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Ataşehir'de pitbull saldırısı kamerada
Ataşehir’de bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
- İHA
- 21.02.2021 - 13:27
- Güncelleme : 21.02.2021 - 13:54
İstanbul'un Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
SON ANDA KURTARILDI
Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı.
Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Ataşehir'de pitbull saldırısı kamerada VİDEO