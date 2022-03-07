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    Ataşehir'de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın

    Plastik ve tahta palet kasaları üretilen bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 18:03
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    Ataşehir'de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın

    İstanbul Ataşehir’de, Ferhatpaşa Mahallesi 39 Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında, plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 600 metrekare olan iş yerinde bulunan plastik ve tahta palet kasalar alev alev yanarken, çevreden dumanların yükseldiği görüldü.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile söndürüldü. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    Ataşehir'de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın VİDEO

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

    Ataşehir de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın #1

    Ataşehir de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın #2

    Ataşehir de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın #3

    Ataşehir de plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde yangın #4


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