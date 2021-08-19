Euro
9.9836
0.69%
Dolar
8.5218
0.87%
Altın
488
0.48%
Borsa
1.441
-0.59%
Bitcoin
388.690
0.66%
EXEN Coin
26.53
1.22%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı

    Uyuşturucu ticareti yapan E.E.'nin iş yeri ve ikamet adresine operasyon düzenlendi. İkamet adresinde bulunan İ.C.U. isimli bir şahıs, polis ekiplerini görünce marihuana bulunan poşeti pencereden attı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar alan emniyet ekipleri, çalışmalar başlattı.

    Şüpheli şahsın iş yeri ve ikamet adresleri belirlendi. İş yeri adresine düzenlenen operasyonda, kimliği tespit edilen E.E. (36) isimli şahıs gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    MARİHUANA MADDESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

    Şüphelinin ikamet adresin gerçekleştirilen operasyonda, evde bulunan İ.C.U. (23) isimli bir şahıs, polis ekiplerini görür görmez elindeki poşeti pencereden attı.

    Poşette 422 gram marihuana maddesi olduğu anlaşıldı.

    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı VİDEO

    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan E.E. (36) ve İ.C.U. (23) yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan 19 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edildi.

    Mahkemenin ardından İ.C.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı #2

    Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir