Uyuşturucu ticareti yapan E.E.'nin iş yeri ve ikamet adresine operasyon düzenlendi. İkamet adresinde bulunan İ.C.U. isimli bir şahıs, polis ekiplerini görünce marihuana bulunan poşeti pencereden attı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar alan emniyet ekipleri, çalışmalar başlattı.

Şüpheli şahsın iş yeri ve ikamet adresleri belirlendi. İş yeri adresine düzenlenen operasyonda, kimliği tespit edilen E.E. (36) isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

MARİHUANA MADDESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Şüphelinin ikamet adresin gerçekleştirilen operasyonda, evde bulunan İ.C.U. (23) isimli bir şahıs, polis ekiplerini görür görmez elindeki poşeti pencereden attı.

Poşette 422 gram marihuana maddesi olduğu anlaşıldı.

Ataşehir’de polisi gördü, uyuşturucu poşetini camdan attı VİDEO

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan E.E. (36) ve İ.C.U. (23) yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan 19 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemenin ardından İ.C.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.