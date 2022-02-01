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Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı

Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı

Bir sürücü polisleri görünce yolda geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin peşinden koşarak durdurduğu sürücü, “Yanlış yola girdiğim için geri gittim” dese de ceza yemekten kaçamadı.