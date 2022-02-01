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    Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı

    Bir sürücü polisleri görünce yolda geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin peşinden koşarak durdurduğu sürücü, “Yanlış yola girdiğim için geri gittim” dese de ceza yemekten kaçamadı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 10:42
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    Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde çakar kullanan araçları durdurdu.

    Denetimde çakarlı araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi.

    Kontrol sırasında, muayenesi olmayan bir sürücü polis ekiplerini görünce trafikte geri geri gitmeye çalıştı.

    CEZADAN KAÇAMADI

    Durumu fark eden ekipler, koşarak sürücüyü durdurdu.

    Plaka sorgusu esnasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmeye çalıştığını söyleyen sürücü, ceza yemekten kaçamadı.

    Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı #1

    BAŞKA SÜRÜCÜ DE YAKALANDI

    Trafiği tehlikeye düşürmekten ve araç muayenesi bulunmamaktan sürücüye 800 TL cezai işlem uygulandı.

    Bir başka sürücüye ise aracında bulunan cam filminden dolayı 427 TL ceza uygulandı.

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    Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı #3

    Ataşehir’de polisi görünce kaçmaya çalıştı #4


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