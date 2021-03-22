Ataşehir’de Rus kadına otel odasında günlerce işkence edildi

Bir otel odasında 2 gün boyunca işkenceye maruz kalan Rus kadının, yüzü tanınmayacak hale geldi. Otel görevlilerine sığınan kadın, polisin harekete geçmesi ile kurtarıldı.

Rusya’da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvıra isimli bir şahıs, internet üzerinden 1 yıl boyunca görüştüğü Alp M.(40) isimli şahısla görüşmek için Türkiye’ye geldi.

13 Mart’ta buluşan ikili, Ataşehir’de bir otele yerleşti.

Bir süre sonra aralarında tartışma başlayınca işin seyri değişti.

Rus kadın, 1 yıl boyunca konuştuğu kişinin işkencelerine maruz kaldı.

RESEPSİYONA SIĞINDI

Kadının yüzü, maruz kaldığı şiddet sonucu tanınmayacak bir hale geldi.

2 gün boyunca saatlerce şiddet gören kadın, şahsın markete gitmesi üzerine otelin resepsiyonuna sığındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadını koruma altına alan otel görevlileri, polis ekiplerine haber verdi.

İşkenceci şahıs, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alp M., eziyet etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Otteva Elvıra, yaşadığı anları şu şekilde anlattı:

“Alp M. ile 1 yıldır tanışıyorum. Bana evlenme teklifi etti. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Biz internet üzerinden tanışmıştık, bana evli olmadığını söyledi. Çocuklarının olduğunu 4-5 ay sonra öğrendim. Olay günü otelde bulunduğumuz sırada aramızda çıkan tartışma sonucu kendisine hakaret etmedim. Otelde kaldığımız 2 gün boyunca beni sürekli darbetti ve şarap içti. Hep sarhoştu.”





“KANLARI YALAYIP ‘TADI NE GÜZEL’ DİYORDU”

“İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar.”

“YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDAYDIM”

İşkenceci adamın elinden kurtulan kadın, hastanede tedavi edilmesinin ardından ülkesine döndü.

Burada çektiği videoyu yayınlayan kadın, "Rusya'ya döndüm. Şu an Moskova'da, Şeremetyevo Havaalanı'ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın iki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerinin hesabını vermesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETİN ÖTESİNDE EZİYET”

Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimle bir otele yerleşmişler. Ertesi gün şiddet başlamış. 2 gün boyunca şiddet sürmüş. Hatta şiddetin ötesinde eziyete ve işkenceye varan bir şiddet. Adam odadan çıkınca müvekkilim resepsiyondakilerden yardım istiyor, resepsiyondakiler önce müvekkilimi odaya alıyor. Şüpheli müvekkilimi orada da darbetmeye devam edince polis ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Sağlık ekipleri beyin kanaması riskiyle müvekkilimi hastaneye taşıyor. Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alıyor. Ertesi gün de tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Soruşturma tutuklu şekilde devam edecek. En ağır cezayı alması için biz hukuki yollardan elimizden geleni yapacağız.”