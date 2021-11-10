Euro
11.3458
0.46%
Dolar
9.8225
0.93%
Altın
576.5
0.57%
Borsa
1.616
0.01%
Bitcoin
655.940
-0.24%
BTXN Coin
23.26
2.42%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ataşehir'de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti

    Saldırganın sokakta samuray kılıcıyla ağır yaraladığı genç kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Katil ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti

    İstanbul Ataşehir’deki lüks sitede tek başına yaşayan Göktuğ B., dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

    Saldırı sonrası ağır yaralanan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

    Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLİYOR

    Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi.

    Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.

    Ataşehir de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti #1

    1 AYLIK EĞİTİM İÇİN GELDİ

    Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

    Ataşehir de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti #2

    “KADINCAĞIZ KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU”

    Olaya şahit olan bir site sakini, “Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler.” diye konuştu.

    Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

    Ataşehir de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti #3

    Ataşehir de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti #4

    Ataşehir de samuray kılıçla cinayet: Genç kadın 1 aylığına gelmişti #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir