Mülkünü bir otel sahibine kiraya veren mal sahibi, “kira paylaşımı anlaşmazlığı” nedeniyle oteli satırla basarak dehşet saçtı. Saldırganın oteli satırla bastığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ataşehir’de bir bina sahibi olan ve binasını otel sahibine kiraya veren Suat Ç., iddiaya göre binanın sahibi olan diğer hissedarların kiradan pay almamasını isteyerek otel sahibi ile tartışma yaşadı.

Yaklaşık 1 ay kadar önce otelin deposuna girerek duvarları kıran Suat Ç., bu kez satırla oteli basarak adeta dehşet saçtı.

Akşam saatlerinde otelin önüne otomobiliyle gelen ve alkollü olan Suat Ç., otele girerek burada bir süre tehditler savurdu ve küfürler etti.

SATIRLA HER YERİ KIRIP, DÖKTÜ

Daha sonra aracına giderek silahını alan Suat Ç., otelin girişindeki güvenlik kamerasını fark edince silahı bıraktı, eline satır aldı.

Satırla yeniden otele yönelen Suat Ç., lobide bulunan masaya art arda vurarak parçaladı, ardından da aynayı kırdı. Hızını alamayan saldırgan, daha sonra otelin merdivenlerinde bulunan korkulukları satırla vurarak ezdi.

Suat Ç., sonrasından olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Otelin yakınında polis tarafından yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ataşehir’de satırlı saldırgan otel bastı VİDEO

“HİSSEDARLARA KİRA VERMEMİZİ İSTEMİYOR”

Otel sahibi olan şirketin avukatı Asena Aksoy Baycan, “Şahısla hukuk davamız devam ediyor. Ancak hukuk davasının konusunda bizi yıldırmak için sürekli böyle saldırılar düzenliyor. Yaklaşık bir ay önce de aynı şey oldu. Bir ay önce de depomuzun duvarlarını kırdı. Şimdi aynı şekilde hem silahla hem de kesici aletlerle buraya gelip müşterileri ve resepsiyondaki çalışanları tehdit etti. Müvekkilimi sürekli tehdit ediyor zaten. Can güvenliği yok yani kendisinin. “Burası ona toprak olacak ailesine veda etsin” diyor. Sebebi, buranın mal sahibi kendisi. Ancak tek başına değil hissedarları var ve hissedarlarına kira vermemizi istemiyor, sadece kendisine kira vermemizi istiyor.” dedi.

“AÇ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM”

Otelde konaklayan saldırganın sesini duyup otel lobisine inen İbadet Aliyev, “Yukarıda kendi odamda oturuyordum. Aşağıdan sesler duyunca indim. Adam satırla resepsiyona saldırdı. Resepsiyonun etrafını parçalamıştı. Merdivendeki korkulukları da ezdi. Sonra arabaya gitti, silahı çıkardı. Silahı çıkarınca ben kameraya baktım. O benim kameraya baktığımı fark edince silahı hemen arabaya koydu. Bana doğru geldi, saldırmaya başladı. Ben kapıyı kapattım. Kapatınca kapıya vurdu. ‘Aç bir şeyler söyleyeceğim’ deyince kapıyı açtım. Açtım kapıyı, adam geldi resepsiyona masaya vurdu, küfretti.” diye konuştu.