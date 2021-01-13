Erkek arkadaşı tarafından ölüme terk edilen genç kadının imdadına, itfaiye ekipleri ve bina yöneticisi yetişti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan 15 katlı binanın 14. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, dairede elleri bant ile bağlanmış bir kadın olduğu öğrenildi.

ALEVLERİN ARASINDAKİ KADIN KURTARILDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi, A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Ataşehir'de sevgilisinin ellerini bantlayıp, evi ateşe verdi

YANGINI SEVGİLİSİ ÇIKARDI

A.Ş.'nin ellerini kavga ettiği sevgilisi E.Y.'nin bantladığı iddia edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın binanın panosuna, ‘binada yangın çıkabilir’ diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü.

Bir site sakini, "Taksicilik yapan bir kız oturuyormuş herhalde. Onun da sevgilisi ellerini bağlayıp kaçmış. Herhangi bir can kaybı yok bildiğim kadarıyla." dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.