Ataşehir'de sevgilisiyle tartışan kadın evinde ölü bulundu Ataşehir'de sevgilisinden şikayetçi olduktan sonra uzaklaştırma kararı çıkaran Çilem Büşra Yılmaz, 3 gün sonra evinde ölü olarak bulundu.

DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evinde tartıştı.

Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı.

Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı.

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi yapılacak

Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz’ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

Kolu kırılınca sevgilisinden şikayetçi olmuştu

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı.

Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"Alkollüydü"

Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım." dedi.