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- Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Cadde üzerinde duran kişi, silahlı saldırganın yanına gelerek ateş etmesi sonucu yaralandı. Seken kurşunun isabet etmesi sonucu ise bölgede bulunan bir şahıs daha yaralandı.
- DHA
- 14.11.2020 - 12:46
- Güncelleme : 14.11.2020 - 13:19
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Şehit Cevher Dudayev Caddesi'nde bulunan Mehmet Çetin Saraylıoğlu, yaya olarak yanına gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Saraylıoğlu ile caddede yürürken seken kurşunun isabet ettiği Fatih Ezeroğlu yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Saraylıoğlu'nun yaralı haldeyken bir süre kovaladığı saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bölgeye gelen polis ekipleri de saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerin güvenlik kameralarına yansıdı.