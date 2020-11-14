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    Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

    Cadde üzerinde duran kişi, silahlı saldırganın yanına gelerek ateş etmesi sonucu yaralandı. Seken kurşunun isabet etmesi sonucu ise bölgede bulunan bir şahıs daha yaralandı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 13:19
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    Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Şehit Cevher Dudayev Caddesi'nde bulunan Mehmet Çetin Saraylıoğlu, yaya olarak yanına gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırıda Saraylıoğlu ile caddede yürürken seken kurşunun isabet ettiği Fatih Ezeroğlu yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    Saraylıoğlu'nun yaralı haldeyken bir süre kovaladığı saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Bölgeye gelen polis ekipleri de saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

    Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ataşehir de silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Ataşehir de silahlı saldırı: 2 yaralı #2

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