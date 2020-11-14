Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Cadde üzerinde duran kişi, silahlı saldırganın yanına gelerek ateş etmesi sonucu yaralandı. Seken kurşunun isabet etmesi sonucu ise bölgede bulunan bir şahıs daha yaralandı.