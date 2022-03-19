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- Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı
Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı
Sokak arasında drift yapan sürücü park halindeki araçları teğet geçerken, sokağın caddeye bağlandığı noktada son anda durabildi. Otomobil, cadde üzerinden geçen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu.
- DHA
- 19.03.2022 - 09:09
- Güncelleme : 19.03.2022 - 09:15
Gece saatlerinde İstanbul Ataşehir'deki Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 34 VB 0447 plakalı otomobil sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde aracı kaydırıp drift yaptı.
OTomobiliyle tehlikeli anlara neden olan sürücü, canını hiçe saydı.
KAZADAN SON ANDA KURTULDU
Park halindeki araçları teğet geçen otomobil, Dudullu Caddesi kesişiminde son anda durarak caddede ilerleyen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu.
Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı VİDEO