Ataşehir'de su borusu patladı: İSKİ personeli suların arasında kaldı Bölgede yapılan çalışma sırasında su borusu patlayınca İSKİ personeli, suyun çıkışını engellemek için uzun süre mücadele etti. Çalışanın zor anları, kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bir İSKİ çalışmasında daha aksilik yaşandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen olayda, ekiplerin çalışması esnasında su borusu patladı. Suyun tazyikli şekilde çıkışını engellemek isteyen İSKİ personeli, uzun süre mücadele etti. Cadde suyla dolu Personelin tüm çabasına rağmen borudan sızan su caddeye taştı. Uzun süren çalışmalar sonrası durum kontrol altına alındı. Adrese gelen kepçe operatörü, kazılan alanda biriken suyu kepçe yardımıyla tahliye etti. "Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor" Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Aydın Cingöz, “Boruyu fark etmedi, vurdu, patlattı. Çok fazla su aktı. Rezillik. Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor. Koca ana boruya kepçe vurulur mu?” dedi.