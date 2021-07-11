Ataşehir'de sürücüsü olmayan araç, takla atarak durdu

Sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobilin, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında 34 DIM 146 plakalı otomobili sağ şeride park eden sürücü araçtan indi.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜSÜ YOKKEN TAKLA ATTI

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası aracılığıyla kaydedildi. Görüntülere göre, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve bir süre sonra otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazanın olduğu kaldırımda, olaydan saniyeler öncesinde park halindeki bir aracın ayrıldığı, insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor. Şans eseri kaza da yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi.

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