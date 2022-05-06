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    Ataşehir'de tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

    Bir süredir ayrı yaşadığı eşini herkesin gözü önünde katleden cani koca Tuncay Kılıç, gözaltına alındı.
    • 06.05.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 16:22
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    Ataşehir'de tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

    İstanbul'da bir kadın cinayeti daha...

    Anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç, Ataşehir ilçesine bağlı İsmet İnönü Parkı'nda karşılaşarak tartışma yaşadı.

    Defalarca bıçakladı

    Tartışmanın alevlenmesiyle Tuncay Kılıç, karısını bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak çevredekiler izin vermedi. DHA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Katil gözaltında

    Polis ekiplerine teslim edilen Tuncay Kılıç'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Ataşehir'de tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

    "Engellemeye çalıştık ama olmadı"

    Görgü tanığı Hakkı Çırçır olayla ilgili konuşarak "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı." dedi.

    "Kadın 'yapma' diye bağrıyordu"

    Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise "'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar." diye konuştu.

    Ataşehir de tartıştığı karısını bıçakla öldürdü #1

    Ataşehir de tartıştığı karısını bıçakla öldürdü #2


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