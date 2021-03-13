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    Ataşehir'de trafikte yol verme kavgasını çevredekiler ayırdı

    Otomobil sürücüsüyle çekici aracın sürücüsünün trafikteki yumruklu yol verme kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 12:16
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    Ataşehir'de trafikte yol verme kavgasını çevredekiler ayırdı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması çıktı.

    Büyüyen tartışma, otomobil ile çekici sürücüsü arasında tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

    Kavga çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, diğer vatandaşların ise onları ayırmaya çalıştığı yer alıyor.

    Ataşehir de trafikte yol verme kavgasını çevredekiler ayırdı #1

    Ataşehir de trafikte yol verme kavgasını çevredekiler ayırdı #2

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