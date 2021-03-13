Ataşehir'de trafikte yol verme kavgasını çevredekiler ayırdı

Otomobil sürücüsüyle çekici aracın sürücüsünün trafikteki yumruklu yol verme kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması çıktı.

Büyüyen tartışma, otomobil ile çekici sürücüsü arasında tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, diğer vatandaşların ise onları ayırmaya çalıştığı yer alıyor.





