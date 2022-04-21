Ataşehir'de turisti darbeden taksicinin sürücü belgesi iptal edildi

İBB, ücret konusunda tartıştığı Fransız kadın turisti darbeden taksi şoförünün taksi kullanma belgesini süresiz olarak iptal etti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan olayda, Fransa uyruklu 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi.

Taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Kadını yere fırlattı

Fransa uyruklu kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.

DHA'nın haberine göre; bunun üzerine taksi şoförü, araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı.

Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi.

İstanbul'da taksi şoförü kadın turisti darbetti

Şikayetçi oldu

Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken, kadın yolcu yere düştü.Kadın, daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu.

Gözaltına alındı

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından İBB Toplu Ulaşım Hizmetlerine bilgi verilerek taksinin çalışma ruhsatı askıya alındı.

Araç kullanma belgesi iptal edildi

Ayrıca, 2918 sayılı KTK'nın Ek-2/5 (İlgili Belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 823 lira ve 34/A (Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesine istinaden 427 lira olmak üzere, toplam 2 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. 34 TAR 79 plakalı Ticari Taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi.

İBB tarafından, Ercan Y. isimli şahsın Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi. Taksi şoförü Ercan Y. hakkında adli işlem başlatıldı.