Ataşehir'de yangın söndürme çalışmalarını çatıdan izlediler

Hurdalık alanda çıkan yangında 3 katlı binanın çatısında oturarak söndürme çalışmalarını izleyen 2 kişi, dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'un Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan hurdalık alanda, bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar yaşandı.

Alevler kısa sürede büyüyerek hurdalık alanın tamamını sardı. Alevler bitişikteki binaları da tehdit etti.

Yangını merakla seyrettiler

Alevler yükselirken hemen yan taraftaki 3 katlı binanın çatısının kenarında oturan 2 kişi, merakla söndürme çalışmalarını seyretti.

Yangına bitişikteki gecekondudaki bir kişi de hortum ile su sıkarak müdahale etmeye çalıştı.

Alevler ve yoğun duman çevredeki ilçelerde de görüldü. Yangın sırasında zaman zaman yaşanan patlamalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yaklaşık 1 saat süren yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Ahmet Yıldız, "Alevler bir anda büyüdü. Patlamalar da yaşanıyordu. Hurda eşyalar yandı."diye konuştu.

























