Alışveriş yaptığı dükkandan çıkan adamın yere düşürdüğü para, yoldan geçen bir kadın tarafından bulunarak alındı. Kadın kayıplara karıştı.

Yolda bulduğu parayı emniyete götüren de var alıp ortadan kaybolan da...

İstanbul Ataşehir'de yaşayan Mehmet Ekinci, elektrik malzemeleri aldığı dükkandan ayrılırken cebindeki 15 bin TL'yi yere düşürdü.

İnşaat işçilerine vermek için cebinde taşıdığı paranın düştüğünü fark etmeyen Ekinci, bulunduğu noktadan uzaklaştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre geçmesinin ardından yoldan geçen bir kadının, yerdeki parayı fark ederek aldığı ve kayıplara karıştığı belirtildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının ilk etapta dükkan önünden geçenlere baktığı görüldü.

Ataşehir'de yerde bulduğu parayı alan kadını arama çalışması sürüyor VİDEO

"ARKADAŞ İKİ ÜÇ GÜNDÜR BURADA"

Olayla ilgili konuşan esnaf Burak Yapar, "Evet yaklaşık üç beş gün önceydi. Müşterimiz geldi, sürekli bizimle çalışan bir arkadaşımız zaten. Aldığı malzemelerin ödemesini yaptı. Dedi ki şu ustaların parası var onları götürüp geleyim. Siz de o esnada malzemenizi hazırlayın dedi. Yani bu niyetle çıkmıştı buradan. Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti. Otuz saniye, otuz beş saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor.

Bizim dükkana doğru bir iki adım atıyor hani götüreyim, vereyim diye veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir. Ondan sonra geri dönüyor. Yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor. Ondan sonra arka sokağa giriyor, sonrası kayıp. Miktar belli ama paranın ne olduğu belli değil. Herhalde bulunamadı. Polise de gidildi. Kayıplara karışan para 15 bin. İki üç gündür zaten arkadaş burada, sürekli kamera kayıtlarına baktık. Ama herhangi bir şey yok yani” diye konuştu.





İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından paranın sahibi Mehmet Ekinci, kadından şikayetçi olduğunu belirtirken, polis ekipleri de inceleme başlattı.







