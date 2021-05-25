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    Ataşehir’de yol verme kavgası

    Ataşehir'de çıkan yol verme kavgasında, tartıştıkları sürücüyü kaskla darbettiler.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:51
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    Ataşehir’de yol verme kavgası

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yol verme kavgasında yaşananlar, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    KASK İLE DARP

    Bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, araç sürücüsü olan şahsı kask ile darbetti.

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Görüntülerde, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin araç sürücüsünü kask ile darbettikleri ve araç sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

    Ataşehir’de yol verme kavgası VİDEO

    Ataşehir’de yol verme kavgası #1

    Ataşehir’de yol verme kavgası #2

    Ataşehir’de yol verme kavgası #3

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