Ataşehir'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Ataşehir'de yan yola girmeye çalışan bir araç,zincirleme kazaya neden olurken, kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi 15 Temmuz Köprüsü bağlantı yolunda seyir halinde bulunan Ahmet Koçak yönetimindeki hafif ticari araç, sol şeritten yan yola bir anda girmeye çalışınca Erkan Uluman'ın kullandığı taksiye çarparak yan yattı.

ARKADAN GELEN TAKSİ DE ÇARPTI

Hemen arkadan gelen Bülent Altınkaya'ın kullandığı taksi de, önündeki taksiye vurunca yol bir anda savaş alanına döndü.

Kazada 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, önce takside bulunan yaralı yolcu yabancı uyruklu Najia Ouajıh'a müdahale etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif ticari araçta bulunan yaralılar Ahmet Koçak ve Hakan Akay ise çimlerin üzerinde bir süre bekledi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra olay yerine takviye olarak gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.

"BEN ŞERİDİMDE GİDİYORDUM"

Hafif ticari araca ilk çarpan taksinin sürücüsü Erkan Uluman, “Ben şeridimde gidiyordum. Ne olduysa bu aracın bana vurması ile oldu. Daha sonra da diğer taksi bana vurdu." dedi.

Diğer taksinin sürücüsü Bülent Altınkaya ise, "Doblo araç en soldan sağa girmeye çalışınca taksiyle çarpıştı. Ben de onlara çarptım." şeklinde konuştu.













