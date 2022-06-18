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    Ataşehir'deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

    Alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracında uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Gizli bölmede bulunan uyuşturuculara el konulurken, satıcı tutuklandı.
    • 18.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:45
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    Ataşehir'deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

    İstanbul Ataşehir’de polis ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkında bir araçta uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi.

    Harekete geçen polis, E.T. (35) isimli kişinin; araçtaki kişiden 500 lira karşılığında 3,7 gram “Marihuana” isimli uyuşturucu madde satın aldığını tespit etti.

    Uyuşturucu alan E.T.  ve araçta bulunan satıcı B.Y. (24), ekiplerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

    Gizli bölmede çıktı

    Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan bir gizli bölmede 89 parça halinde 323,30 gram “Marihuana” isimli uyuşturucu madde, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 470 lira nakit para ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılan E.T. serbest bırakıldı.

    Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü VİDEO

    Satıcı tutuklandı

    B.Y. ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

    Ataşehir deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı #1

    Ataşehir deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı #2

    Ataşehir deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı #3

    Ataşehir deki AVM’nin otoparkında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı #4


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