Ataşehir’deki bir marketten 80 bin liralık sigara çaldılar

Ataşehir’deki bir marketten 80 bin liralık sigara çaldılar

3 hırsız, alarmını etkisiz hale getirerek kapısını levye ile açtıkları markete girdi. Hırsızlar, içerisinde toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları çalarak hızla kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir’deki bir marketin önüne saat 06.30 sıralarında araçla gelen 3 şüpheli, önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler daha sonra yanında getirdikleri levye ile marketin kapısını açtı.

80 bin liralık sigara çaldılar

Kısa sürede market içerisinde bulunan toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları çalan şüpheliler, olay yerine geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’deki bir marketten 80 bin liralık sigara çaldılar VİDEO



“Başkalarının canı yanmasın”

Yaşananları İHA’ya anlatan Furkan Özabay, “Şüpheli şahıslar araçla dükkanın önüne geliyorlar. Alarm sistemini kırdıktan sonra levye ile dükkan kapısını açıyorlar. İçeri giren 3 kişi, ekmek sepetinin içerisine stanttaki bütün sigaraları dolduruyor. Çaldıkları sigaraları araca taşıyıp uzaklaşıyorlar. Toplamda 80 bin liralık bir zararımız var. Biz şikayetçi olduk. Başkalarının canı yanmasın.” diye konuştu.