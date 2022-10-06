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    Ataşehir'deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 kişi adliyede

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden personellerin videosu tepki topladı. Olay sonrası hastane faaliyetleri durdurulurken şüpheli 8 kişi adliyeye sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:04
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    Ataşehir'deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 kişi adliyede

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, yaşlı kadına eziyet çektiren personeller gündeme oturdu.

    Akılalmaz görüntülerin kayda alındığı olayda, hastane çalışanları, müşahede altında bulunan, boğazında delik açılan ve konuşmakta güçlük çeken yaşlı kadınla dalga geçti.

    "Sağ böbreğini alacağım"

    Yaşlı kadının yüzüne para vuran cani personel, hastayı, "Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım." diyerek korkuttu.

    Görüntülerin hızla yayılması sonucunda harekete geçilerek, söz konusu iki personelin işine son verilerek adli süreç başlatıldı.

    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO

    Hastane kapatıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Cezalarını çekecekler" mesajının ardından da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler hastaneyi denetledikten sonra yapılan açıklamada ise "Hastanenin faaliyeti durduruldu." ifadeleri aktarıldı.

    8 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise soruşturmalar sonrasında gözaltı kararı geldi. Soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da, biri Samsun'da bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ataşehir deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 kişi adliyede #1

    Ataşehir deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 kişi adliyede #2


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