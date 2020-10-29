Giyim mağazasına giren 1'i kadın 2 hırsız, müşterinin çantasındaki 2 yüzüğü çaldı. Hırsızlardan biri çantadan yüzükleri çalarken, diğeri elindeki gömlekle hırsızlık anının görünmesini önledi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki oldukça kalabalık giyim mağazasına giren 1'i kadın 2 kişiden biri, alışveriş yapan kadını gözüne kestirdi.

Kadının etrafında uzun süre dolaşan şüpheli, en uygun anı kolladı.

KONUŞARAK OYALADI

Mağazada bulunan kadın şüpheli ise alışveriş yapan kadını konuşarak oyaladı. İlk denemelerinde başarılı olamayan iki şüpheli, kadını mağazada takip etmeye devam etti.

Ataşehir'deki kalabalık mağazada yüzük hırsızlığı ViDEO

2 YÜZÜĞÜN OLDUĞU KUTULARI ALDI

Ardından şüpheli, alışveriş yapan kadının çantasındaki 2 yüzüğün olduğu kutuları aldı. O sırada kadın şüpheli de elindeki gömleği havaya kaldırarak hırsızlık anının görünmesine engel oldu.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Bir süre sonra yüzük kutularının çantasında olmadığını fark eden kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen polisler şüpheli Gürkan A.'yı kısa sürede yakaladı.

KADIN HIRSIZ ARANIYOR

Şüpheli, polis merkezine getirilerek sorguya alınırken, şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.