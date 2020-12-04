İki hırsız, çaldıkları motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı. Motosikleti çalınan sürücü, bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kask taktıkları için yüzleri görünmeyen şüphelilerin, kendi motosikletlerinden inerek park halinde bulunan motosiklete yaklaştığı görüldü.

ÇALDIĞI MOTORU İTEREK GÖTÜRDÜ

Çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete yönelen hırsız, ön teker kısmında bulunan direksiyon kilidini kırararak arkadaşının yardımıyla motosikleti apartman girişinden dışarı çıkardı.

Hırsızlardan biri geldiği motosiklete binerken,diğeri de çaldığı motosikleti iterek olay yerinden hızla uzaklaştı.

MOTOSİKLETLERİ BULANA 5 BİN LİRA ÖDÜL

Aynı bölgede motosikletleri çalınan Mustafa Akkurt ve arkadaşı Uğur Uzun, motosikletlerini bulana 5 bin lira vereceklerini söyledi.

Motosikletini çok sevdiğini söyleyen Akkurt, çalınan motosikletinin broşürlerini çevrede dağıttı.

Ataşehir'deki motosiklet hırsızlığı kamerada ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Akkurt, hırsızlık olayı hakkında "Sabaha karşı motosikletle gelen 2 kişi, yaklaşık 25 -30 bin lira değerindeki motosikletimi çaldılar. Aynı bölgede arkadaşımın da yaklaşık 20 bin lira değerinde motosikletini çaldılar. Hırsızlardan biri motorumun kildini kırıyor. Daha sonra diğer hırsızla birlikte motorumu iterek apartmandan dışarı çıkarıyor. Hırsızlardan biri geldikleri motosiklete, diğeri de benim motosiklete binerek uzaklaşıyor." diye konuştu.

Çalınan motosikletler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

















