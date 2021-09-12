Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde değişiklik

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin engellenmesi için yapılan değişiklikle, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin ruhsatına el konulacak.

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye göre, bu kişilerin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.

Yönetmelikte başka değişiklikler de var.

ATEŞLİ SİLAHLARDAN İŞLENEN SUÇLAR

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.

Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.