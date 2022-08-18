Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, dün atla birlikte Büyük Menderes Nehri’ne girdikten sonra suyü düşen Sıtkı Can Eroğlu için bugün dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Aydın’ın Köşk ilçesi Dalama Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri’nde atla gezintiye çıkan Sıtkı Can Eroğlu, iddiaya göre atı sulamak için Büyük Menderes Nehri’ne girdi.

Eroğlu, eyerin kayması sonucu atın üzerinden nehre düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre düşen Eroğlu tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Dalgıçlar çalışma başlattı

Bugün Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçların gelmesiyle arama çalışmalarına devam edildi.

DHA'nın haberine göre, tüm aramalara rağmen Eroğlu bulunamadı.