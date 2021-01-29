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Avcılar Ambarlı Limanı'nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu

Avcılar Ambarlı Limanı'nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu

Ekvador'dan gelen muz yüklü gemiyi arayan Gümrük Muhafaza ekipleri, piyasa değeri 65 milyon lira olan 88 kilo kokain ele geçirirken, operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.