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    Avcılar Ambarlı Limanı'nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu

    Ekvador'dan gelen muz yüklü gemiyi arayan Gümrük Muhafaza ekipleri, piyasa değeri 65 milyon lira olan 88 kilo kokain ele geçirirken, operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 11:44
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    Avcılar Ambarlı Limanı'nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Ambarlı Limanı'na Ekvador'dan gelen muz yüklü gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli bulundu.

    Ekipler geminin konteynerlerini x-ray tarama cihazında geçirdikten sonra şüpheli yoğunluğa rastladı.

    PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON

    Bunun üzerine narkotik dedektör köpekleriyle kontroller yapıldı. Köpeklerin yoğunluk olan noktalara tepki vermesi üzerine, bölümler sökülerek arandı.

    İlk konteynerde kahverengi ve siyah renkli paketlere gizlenmiş halde 45 milyon lira değerinde 60 kilogram ağırlığında 49 paket kokain ele geçirildi.

    Avcılar Ambarlı Limanı'nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu VİDEO

    88 KİLO KOKAİN

    İkinci konteynerde ise dış duvarda bulunan soğutucunun içine gizlenmiş halde 20 milyon lira değerinde 28 kilogram ağırlığında 25 paket kokain uyuşturucu bulundu.

    Operasyonda toplam 88 kilogram kokain ele geçirildi.

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #2

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #3

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #4

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #5

    Avcılar Ambarlı Limanı nda muz yüklü gemide 88 kilo kokain bulundu #6

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