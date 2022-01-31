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    Avcılar D-100 karayolunda kaza

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden bir şahsın 1980 model aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu otomobilde bulunan iki kişiden biri, ön camdan yola fırlayarak yaralandı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:04
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    Avcılar D-100 karayolunda kaza

    İstanbul'un Avcılar ilçesi  D-100 karayolunda bir otomobil, yol kenarındaki buzlu zeminde kayınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Araç, önünde giden Mehmet Esen'in 1980 model otomobiline çarparak, yol ortasına savrulmasına neden oldu.

    CAMDAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ YARALANDI

    Hasar gören otomobilde bulunan sürücünün arkadaşı, ön camdan yola fırlayarak yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Avcılar D-100 karayolunda kaza #1

    "1980 MODEL BİR EFSANEYİ KAYBETTİK

    Yaklaşık 1.5 yıl önce satın aldığı ve 30 bin TL'ye yakın harcama yaptığı eski model otomobili kullanan Mehmet Esen, "Sürücü arkadaş beni solladı. Direkt sağdan vurunca yandaki arkadaşım camdan fırladı. Bu otomobil 1980 model bir 'efsaneydi.' Bir efsaneyi daha kaybettik." dedi.

    "CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

    Yol kenarındaki buzların neden olduğu öne sürülen kazayı yol kenarındaki bir evden gören Semra Eyüpoğlu, "Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan kişi kaldırıma giderek oturdu. Titriyordu. Can kaybı olmaması sevindirici." dedi.

    D-100 karayolunda yoğunluğa neden olan kaza ile ilgili trafik polislerinin yaptığı tespitlerin ardından iki otomobil de çekici ile kaldırıldı.

    Avcılar D-100 karayolunda kaza #2

    Avcılar D-100 karayolunda kaza #3

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    Avcılar D-100 karayolunda kaza #8

    Avcılar D-100 karayolunda kaza #9


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