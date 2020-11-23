Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansıdı.

Ukrayna’dan İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra yol kenarında taksiye binmek için yürüdü.

KIZI TACİZ ETTİ

Bu esnada aileyi takip eden sapık, önce sözlü tacizde bulundu ardından 12 yaşındaki kızı arkasından taciz etti.

Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Avcılar'da 12 yaşındaki kıza taciz anı ViDEO