Avcılar'da 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

Avcılar'da annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık iş yerinde yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı anne ve iki kızı, yolda yürüdükleri sırada sözlü ve fiziki tacize maruz kalmıştı.

Bu olaydan sonra harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

KULLANDIĞI ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Plakayı da tespit eden polis ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan kişinin 36 yaşındaki Gökmen D. olduğunu tespit etti.

SAPIK İŞ YERİNDEN ALINDI

Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı VİDEO

AİLE TEŞHİS ETTİ

Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi. Şüpheli daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan tacizci Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.