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    Avcılar'da 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

    Avcılar'da annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık iş yerinde yakalandı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 11:38
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    Avcılar'da 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı anne ve iki kızı, yolda yürüdükleri sırada sözlü ve fiziki tacize maruz kalmıştı.

    Bu olaydan sonra harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

    KULLANDIĞI ARAÇ TESPİT EDİLDİ

    Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

    Plakayı da tespit eden polis ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan kişinin 36 yaşındaki Gökmen D. olduğunu tespit etti.

    Avcılar da 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı #1

    SAPIK İŞ YERİNDEN ALINDI

    Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı VİDEO

    AİLE TEŞHİS ETTİ

    Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi. Şüpheli daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan tacizci Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

    Avcılar da 12 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı #2

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