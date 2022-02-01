Avcılar'da 15 bin liralık tespih çalan hırsız yakalandı

Bir iş yerinden 15 bin lira değerinde kehribar taşı tespihleri çalan Mustafa D., polis ekiplerince gözaltına alınarak, cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul Avcılar'da 12 Ocak'ta polise başvuran Ş.B. ile G.Y. iş yerlerinin soyulduğunu söyledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı kişiler bu kez 24 Ocak tarihinde Avcılar, Tahtakale mahallesi'nde bir başka iş yerinden hırsızlık yaptı.

15 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KEHRİBAR TAŞI TESPİHLER ÇALINDI

Şüpheliler Ş.B.'ye ait iş yerinde bulunan toplam değerleri 15 bin lira olan kehribar taşı tespihler ile bir bilgisayarı çalarak kaçtı.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada hırsızlığın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Mustafa D., gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin 3 hırsızlık olayına da katıldığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden de 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olayla ilgili 2 kişinin daha arandığını söyledi.

















