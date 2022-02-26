Avcılar'da 150 yıllık ağacın kesilmesi tepki aldı

İlçenin sembolu olan 150 yıllık meşe ağacının kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, ağacın bulunduğu yere araçlar için park yeri yapılacağını öne sürdü.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nın yakınında bulunan ilçedeki sembol ağaçlardan biri olan meşe ağacını kesmek için İBB görevlileri geldi.

Güçlükle kesilebilen ağacın ayrılan parçalarını Avcılar Belediyesi görevlileri iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek götürdü.

150 YILLIK MEŞE AĞACININ KESİLMESİNE TEPKİ

Hemen yanında kentsel dönüşüm için boşaltılan ve yıkım için hazırlıkları sürdürülen binanın yanındaki ağacın kesildiğini görenler bu duruma tepki gösterdi.

Görevliler ağacın kuruduğunu, Anıtlar Kurulu tarafından kesilmesi için karar alındığını, kendilerinin verilen talimatı yerine getirdiklerini söyledi.

Birçok kişi hemen yakındaki inşaatı gösterirken ağacın ortadan kaldırılması ile burasının araç park yeri olarak düzenleneceğini öne sürdü.

AVCILAR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada eleştiri ve tepkiler üzerine Avcılar Belediyesi hesabından "Ağaç 4 yıl önce kurumuş olup, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu için Anıtlar Kurulu tarafından müdahale edilmiştir" açıklaması yapıldı.

































