Avcılar'da 2 kadını taciz ettiği iddia edilen adam tutuklandı

Metrobüs durağında 2 kadına taciz ettiği iddia edilen Arif Ş., darbedildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Üniversite Metrobüs Durağı'nda dün saat 18.00 sıralarında, bir olay yaşandı.

İddiaya göre; Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş.(52), H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.

Darbedildi

Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta darbedildi. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken, Arif Ş. kapının açılması ile kaçma girişiminde bulunduğu sırada tekrar yakalandı.

Avcılar'da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı

Gözaltına alındı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, kısa sürede metrobüs durağına sevk edildi.

Linç edilmek istenen Arif Ş., durakta ekipler tarafından gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Cezaevine gönderildi

Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Bir binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Arif Ş., bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanma istemiyle Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arif Ş., dosyadaki ifade ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Arif Ş., Metris Cezaevi'ne gönderildi.